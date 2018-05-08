هيئة الإحصاء: نستهدف 57350 أسرة بمسح الخصائص السكانية

دعت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة، الذين تستمر أعمالهم الإحصائية حتى مطلع شهر رمضان، مؤكدةً أن جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتعود بنفعها على المواطن والمقيم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج، في تصريح صحفي، أنَّ 11 ألفًا و317 باحثًا يُجرون خلال هذه الفترة حتى الثاني من رمضان 12 بحثًا ومسحًا إحصائيًّا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف 5 آلاف و7350 أسرة، و3 آلاف و3450 مُنشأة في جميع المناطق الإدارية الـ13 تشمل المُدن والمحافظات التابعة لها.

وأضاف أن أعمال الباحثين تعد من أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة، وتشمل مسح نفاذ واستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر والأفراد لعام 2018م، ومسح الخصائص السكانية والأسرية لعام 2018م، ومسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2018م.

وأكَّدَ "المفرج" أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر عن مجلس الوزراء، فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم والمُنشأة يتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة، مشيرًا إلى أن تعاون الجميع مع الباحثين الذين يحملون الصفة الرسمية لجمع المعلومات، هو من أهم ركائز نجاح هذه الأعمال، ومن ثم الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.