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مدير َأمن الفيوم يفتتح معرض للسلع الغذائية بنادي الشرطة (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:13 م
مدير َأمن الفيوم يفتتح معرض للسلع الغذائية بنادي الشرطة (صور)
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ريهام على
 
افتتح اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، اليوم الثلاثاء، معرضًا للسلع الغذائية مثل "السكر ـ والأرز ـ والياميش ـ والمكرونة ـ وجوز الهند ـ وقمر الدين" بنادي الشرطة بالفيوم، وذلك بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ولاقى المعرض استحسان من جميع أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى توفير سبل الرعاية للمجتمع الداخلي من الضباط والأفراد والمجندين.
مدير َأمن الفيوم يفتتح معرض للسلع الغذائية بنادي الشرطة (صور)
مدير َأمن الفيوم يفتتح معرض للسلع الغذائية بنادي الشرطة (صور)
مدير َأمن الفيوم يفتتح معرض للسلع الغذائية بنادي الشرطة (صور)
مدير َأمن الفيوم يفتتح معرض للسلع الغذائية بنادي الشرطة (صور)
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