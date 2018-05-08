مدير َأمن الفيوم يفتتح معرض للسلع الغذائية بنادي الشرطة (صور)

افتتح اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، اليوم الثلاثاء، معرضًا للسلع الغذائية مثل "السكر ـ والأرز ـ والياميش ـ والمكرونة ـ وجوز الهند ـ وقمر الدين" بنادي الشرطة بالفيوم، وذلك بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.



ولاقى المعرض استحسان من جميع أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى توفير سبل الرعاية للمجتمع الداخلي من الضباط والأفراد والمجندين.