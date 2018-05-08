"برلماني" يقدم 3 طلبات إحاطة بشأن "جراچ المطرية"

تقدم النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المطرية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه لوزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى، بشأن المشاركة على قطعة أرض تقع فى ميدان المطرية "جراج المطرية" المملوك الشركة القابضة للنقل البرى، بسعر أقل من نصف الثمن، ما يتسبب فى إهدار مبالغ مالية على الدولة.





كما تقدم نائب المصريين الأحرار بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية عمرو الجارحى، بشأن عمل لجنة لإعادة تقييم سعر أرض ملك وزارة قطاع الأعمال العام، إذ تم التعاقد من خلالها مع شركة خاصة بسعر أقل من الثمن الحقيقى للأرض الواقعة فى ميدان المطرية، وتُسمى "جراج المطرية" المملوك للشركة القابضة للنقل والنقل البرى.



