رجل دين إيرانى: خامنئى توقع فشل الاتفاق النووى

أكدّ رجل دين إيراني بارز، أنّ المرشد الأعلى للثورة آية الله على خامنئى، كان قد توقّع انهيار الاتفاق النووى، الذّي وقعته طهران مع القوى العالمية فى 2015، وفقاً لوكالة رويترز اليوم.

وقال كاظم سيديغى، أحد رجال الدين المعينين من قبل خامنئى، الجمعة "كنا ندرك منذ البداية أنّ الاتفاق النووي الايرانى هشّاً وسينهار، والآن نرى أن المرشد الأعلى كان قد تنبأ بذلك حقاً.

وسيعلن ترامب، اليوم موقفه النهائى من الاتفاق النووى الإيرانى من البيت الأبيض فى الساعة الـ2 مساء بتوقيت واشنطن.