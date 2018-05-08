وزير الكهرباء يستعرض ما تم إنجازه بشركة مصر الوسطى

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ما يتم بذله وتنفيذه من خطط لرفع مستوى الأداء بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وذلك بهدف تحسين الخدمة من أجل إزالة الاختناقات وتأمين التغذية لمغذيات الدخول ، فضلاً عن إحلال لوحات توزيع الجهد المتوسط القديمة والمتهالكة ، وإنشاء لوحات توزيع جهد متوسط جديدة لاستيعاب الزيادة في الأحمال والتخفيف عن اللوحات القائمة ، رفع قدرات محولات التوزيع لمجابهة الزيادة في الأحمال ، استيعاب تطور الأحمال بإنشاء دوائر ومغذيات جديدة ، تركيب منظمات جهد لعلاج انخفاضات الجهود وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة ، وتنفيذ مشروع العدادات الذكية (SMART METERS).



وقدم المهندس مدحت فودة رئيس الشركة تقريراً تناول فيه ما تم إنجازه من أعمال متعلقة بالخطة الإسثمارية الذاتية ، التى احتل تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط المرتبة الأولى فيها ، إذ تم الإنتهاء من إحلال وتجديد 216 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة ، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 19 كم ، وكذلك 4,8 كم كابلات.



وأضاف رئيس الشركة فى بيان للوزارة،أنه تم تنفيذ عدد من التوسعات في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال تتمثل فى 18 كشك بالمحول ، 18 لوحة توزيع ، 603 عامود ، 57 كم موصلات ، و105 كم كابلات،كذلك في مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى ، حيث قامت الشركة بإحلال وتجديد 1750 عامود جهد منخفض وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 585 كم ، وكذلك 16 كم كابلات وجارى استكمال الباقى ،حيث مستهدف في نهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100%.



وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من التوسعات في شبكة الجهد المنخفض تتمثل فى 171 عامود ، 45 كم موصلات ، 3,7 كم كابلات،هذا وتبلغ تكلفة بنود الخطة الاستثمارية الذاتية خلال العام المالى 2017/2018 مبلغ يصل إلى حوالى 134 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه فيما يتعلق بما تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموحة، أنه تم إحلال وتجديد عدد 376 كشك بالمحول،وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال عدد 300 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة ، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 45 كم ، وكذلك 25 كم كابلات ، و2 موزع،بالإضافة للإنتهاء من تنفيذ عدد من التوسعات تتمثل فى تركيب 35 لوحة توزيع جهد متوسط ، 1620 عامود ، 83 كم موصلات ، 343 كم كابلات و6 موزعات.



وحول مشروع العدادات الذكية فقد تم الانتهاء من مرحلة الـ POC وتم تركيب(292) عداد فى مناطق (طه حسين & شلبي) بقطاع المنيا جنوب ،و(السادات & قلته) بقطاع اسيوط جنوب وسيتم توريد وتركيب باقي العدادات طبقا للبرنامج الزمني.



وأوضح أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، بلغ عدد العمليات التى تم تنفيذها 190 عملية بإجمالى أطوال وصلت إلى 159 كم بتكلفة بلغت 167 مليون جنيه، علما أنه يتم تنفيذ تلك العمليات طبقا لأولوية الخطوط والمسارات الأكثر خطورة علي حياة المواطنين وذلك بالتنسيق مع المحافظات الواقع في نطاقها تلك الخطوط.



وأكد أنه فيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار،تم تحرير 15168 محضر سرقة تيار ، تم سداد 12959 محضر منها حتى مارس 2018 بإجمالى مبلغ 47 مليون جنيه.



وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء يمتد إلى عدد من المحافظات تتضمن الفيوم ، بنى سويف، المنيا ، أسيوط، الواحات ، جزء من محافظة الجيزة، جزء من الوادى الجديد، وبنى مزار.





