عمرو صبور: ندرس عمل أكاديمية للتعليم الفني لعمالة الإنشاءات

قال عمرو صبور نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستشاري حسين صبور إنه مازال المستثمرون يعانون من البيروقراطية رغم الاصلاحات التي شهدتها مصر الأعوام السابقة.



وأضاف صبور أن مصر تأخرت في الأعوام السابقة ولم تصل لمعايير التنافسية المطلوبة بسبب عدم ثبات السياسات الاقتصادية والتضخم بالإضافة إلى الفساد وضعف سوق العمل.



وأكد على أن مشكلة التعليم لها تأثير كبير علينا مضيفا الي انه قد لمست تحسن كبير في الفترات السابقة ومنها انه قد تم ترقيع بروتوكولات مع اربع جامعات لتدريب الطلبة علي مايتم دراسته وهو بروتوكول ناجح جدا.



وقال صبور اننا ندرس عمل اكاديمية للتعليم الفني لعمالة الانشاء بما يخص مجال سوق العمالة وذلك للتركيز علي المهارات الشخصية ومعالجة المشاكل الشخصية التي تظهر علي العامل المصري المرفوض من جميع الدول



وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد سينعكس بشكل كبير علي المستثمرين ولكن لابد من وجود تحركات حقيقية علي بعض المحاور لمعالجة البيروقراطية التي ستقضي علي الاستثمارات الاجنبية.





