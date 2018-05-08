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عقوبة مغلظة على الزمالك رغم التأهل لنهائي كأس مصر

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:58 م
عقوبة مغلظة على الزمالك رغم التأهل لنهائي كأس مصر
الزمالك والإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه ونادي الإسماعيلي 10 آلاف جنيه بعد مباراتهما في نصف نهائي كأس مصر.


ويرجع سبب العقوبة إلى سباب كل فريق للآخر وتم تغليظ عقوبة الزمالك لأنها واقعة مكررة بعدما هاجمت جماهيره النادي الأهلي في مباراة القمة بالدوري المصري.


وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وتأهل لنهائي كأس مصر.

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