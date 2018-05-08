جمال الشاعر: الإعلام لم يحقق التنافسية العالمية.. وإعادة بناء المؤسسات هي الخطوة الأولى



جمال الشاعر نائب رئيس الهيئة الوطنية المصرية للاعلام أن الإعلام المصري لم يحقق إلى الآن التنافسية العالمية المطلوبة



وأوضح الشاعر أنه لايوجد برامج تناقش الإصلاحات الاقتصادية على الشاشات مضيفا بأن الاعلام يناقش الفساد وارتفاع الأسعار فقط ولايناقش الاصلاحات الاقتصادية.



وقال الشاعر ان بناء المؤسسات هي الخطوة الاولة والعامة في تحقيق معايير التنافسية المطلوبة تتلوها التكنولوجيا التي تحقق العدالة وتحل كثيرا من المشاكل ورصفها بالعمياء التي لاتفرق في التعامل بين فرد واخر



وأكد على ضرورة تأكيد فكرة صناعةالمؤسسات وحسن الاستخدام الموارد حيث اننا نعاني من وفرة في الموارد مع سوء التوزيع ولم تتحقق التنافسية إلا بالادارة الرشيدة.





