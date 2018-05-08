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سحر الدماطي: التكنولوجيا هي استراتيجية الثورة الصناعية القادمة في مصر

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:43 م
سحر الدماطي: التكنولوجيا هي استراتيجية الثورة الصناعية القادمة في مصر
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نيفين سمير
 
قالت سحر الدماطي الخبيرة الاقتصادية ان اقتباس التكنولوجيا والتصنيع والبيع في مصر هي استراتيجية الثورة الصناعية القادمة.

وأوضحت الخبيرة انه تم ضخ ٨٥مليار جنيه دخلو البنوك المصرية بعد قرار التعويم معللة بأن هذا القرار من أصوب القرارات التي اتخذتها الدولة لمعالجة ارتفاع سعر الدولار

واوضحت الخبيرة الاقتصادية ان كل الدولارات التي كانت خارج البلد اصبحت في البنوك وتم تغطية جميع الاعتمادات المستندية واصبحت البنوك قادرة علي اعطاء القروض بالدولار

واكدت سحر علي ان التعويم لم يضر بالمواطن بل علي العكس انه ظبط السوق التوازني طبقا للعرض والطلب

واكدت علي ان مصر اصبحت علي المستوي المنافس عالميا

وقالت إنه ماتبعته مصر من سياسات نقدية كان سليما جدا وادي الي انخفاض التضخم بنسبة ١٣٪؜

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية تخفيض الفائدة مرة اخري معللة ان ذلك مفيد للقطاعات المختلفة في مصر لتخفيض التكاليف الانتاجية وتحفيز المستثمرين وسيسفر عنه ايضا تخفيض في عجز الموازنة ويحقق نموا في الناتج القومي



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