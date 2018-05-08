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محافظ الفيوم: حلول جذرية لمشكلة نقص مياه الري بنهايات بحر البرنس (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:54 م
محافظ الفيوم: حلول جذرية لمشكلة نقص مياه الري بنهايات بحر البرنس (صور)
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ريهام على
 
أصدر الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، توجيهاته لوكيل وزارة الموارد المائية والري لعمل الدراسات اللازمة لتوفير مياه الري بنهايات بحر البرنس بمركز اطسا وحل المشكلة جذريًا.

وشدد على تكثيف المتابعة لإزالة كافة التعديات على الأبحر والترع، واستمرار عمليات تطهيرها أولًا بأول.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ الفيوم بالمواطنين لبحث شكواهم وإيجاد حلول مناسبة لها، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح ومديري العموم.

ووجه رؤساء المراكز والمدن بدراسة عدد من الحالات لمنحها تراخيص أكشاك لمساعدتها على الظروف المعيشية،ودراسة موقف عربات الوجبات الغذائية السريعة وبحث أمكانية تزويدها بألواح الطاقة الشمسية توفيرًا للكهرباء حال الموافقة عليها.

ووجه لمسؤولي التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، كما أكد علي دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية لتقديم عدد من الخدمات للمواطنين.
محافظ الفيوم: حلول جذرية لمشكلة نقص مياه الري بنهايات بحر البرنس (صور)
محافظ الفيوم: حلول جذرية لمشكلة نقص مياه الري بنهايات بحر البرنس (صور)
محافظ الفيوم: حلول جذرية لمشكلة نقص مياه الري بنهايات بحر البرنس (صور)
محافظ الفيوم: حلول جذرية لمشكلة نقص مياه الري بنهايات بحر البرنس (صور)
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