وكيل "تعليم بورسعيد" يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات

استقبل الدكتور نبوي باهي، وكيل التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، وفد مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات wise بديوان المديرية بحضور المهندس حسن طاهر مدير عام ادارة التعليم الفنى وممدوح طه مسئول المشروع ببورسعيد ومايسة عبد الرؤوف مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل.



وتأتي هذه الزيارة تمهيدا للزيارة المرتقبة غدا لهال فيرجسون نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لشئون الشرق الاوسط التى تهدف الى الاطلاع على نتائج تدريس برنامج الدبلوم اللوجيستى.



وأكد وكيل التعليم ببورسعيد، دعم بكل قوة التعليم الفني الذي أصبح ركيزة اقتصاد مصر، مضيفًا أن كل البرامج والمشروعات التنموية تهدف للارتقاء بالمستوى المهاري لطالب التعليم الفني، مما يواكب احتياجات المرحلة الحالية من بناء مصر الجديدة.