ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وكيل "تعليم بورسعيد" يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:54 م
وكيل تعليم بورسعيد يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات
جانب من اللقاء
طباعة
جهندا عبد الحليم
 
استقبل الدكتور نبوي باهي، وكيل التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، وفد مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات wise بديوان المديرية بحضور المهندس حسن طاهر مدير عام ادارة التعليم الفنى وممدوح طه مسئول المشروع ببورسعيد ومايسة عبد الرؤوف مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل.

وتأتي هذه الزيارة تمهيدا للزيارة المرتقبة غدا لهال فيرجسون نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لشئون الشرق الاوسط التى تهدف الى الاطلاع على نتائج تدريس برنامج الدبلوم اللوجيستى.

وأكد وكيل التعليم ببورسعيد، دعم بكل قوة التعليم الفني الذي أصبح ركيزة اقتصاد مصر، مضيفًا أن كل البرامج والمشروعات التنموية تهدف للارتقاء بالمستوى المهاري لطالب التعليم الفني، مما يواكب احتياجات المرحلة الحالية من بناء مصر الجديدة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 2:10:02 PM