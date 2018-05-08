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عبد الوهاب الغندور: تطوير التعليم الفني من أولويات صندوق تطوير التعليم

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:40 م
عبد الوهاب الغندور: تطوير التعليم الفني من أولويات صندوق تطوير التعليم
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نيفين سمير
 
قال عبد الوهاب الغندور رئيس صندوق تطوير التعليم، إن وجود نموذج ناجح للتعليم الفني واعادة توزيع التخصصات طبقا لسوق العمل هو الهدف الذي يسعي اليه صندوق تطوير التعليم.
 
وأوضح أن التعليم الجيد مكلف والدولة لاتستطيع تحمل نفقاته

وأكد على أن الاستحقاق الدستوري لتشغيل وزارة التربية والتعليم هو ١٢٠مليار جنيه والدولة وفرت منه نحو ٩١مليار من بينهم ٧١مليار مرتبات.

وذكر أن التحدي الأساسي هو تحقيق الاستدامة المالية ولابد من تعاون حقيقي بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق ذلك.

كان ذلك من خلال جلسة حوارية بمؤتمر التنافسية العالمية لعام ٢٠١٨  قامت بها الاعلامية دينا سالم واستضافت فيها عبد الوهاب الغندور رئيس صندوق تطوير التعليم  جمال الشاعر نائب رئيس الهيئة الوطنية للعلام وطارق الخولي امين العام للعلاقات الخارجية بمجلس النواب و سحر الدماطي الخبيرة الاقتصادية.
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