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'اتحاد المعاشات' يُوقع على سحب الثقة من مجلس النواب

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:52 م
'اتحاد المعاشات' يُوقع على سحب الثقة من مجلس النواب
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ميسون أبو الحسن - ياسمين عليوة
 
قام أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات، بتوزيع استمارات تمرد على الأعضاء، خلال الجمعية العمومية للاتحاد اليوم؛ وذلك لسحب الثقة من أعضاء مجلس النواب.  

ووصف أعضاء الاتحاد البرلمان بأنه خالف الدستور في تشريع القوانين، كالخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الموافقة على برنامج الحكومة ورفع الدعم وغلاء الأسعار، وأيضًا اعتداء بعض النواب -بحد وصفهم- على بعضهم البعض بالأحذية تحت قبة البرلمان، واعتداء بعضهم على المواطنين والصحفيين.  

وكان الاتحاد قد عقد اليوم، جمعية عمومية، بمقره بحزب التجمع؛ وذلك لبحث الخطوات التصعيدية ضد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد رفضها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بصرف ٨٠% من العلاوات الخمس للاتحاد، وذلك بحضور ٤٠٠ من الأعضاء.
'اتحاد المعاشات' يُوقع على سحب الثقة من مجلس النواب
'اتحاد المعاشات' يُوقع على سحب الثقة من مجلس النواب
المزيد عن: مجلس النواب البرلمان اتحاد المعاشات أخبار مصر
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