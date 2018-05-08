'اتحاد المعاشات' يُوقع على سحب الثقة من مجلس النواب

قام أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات، بتوزيع استمارات تمرد على الأعضاء، خلال الجمعية العمومية للاتحاد اليوم؛ وذلك لسحب الثقة من أعضاء مجلس النواب.





ووصف أعضاء الاتحاد البرلمان بأنه خالف الدستور في تشريع القوانين، كالخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الموافقة على برنامج الحكومة ورفع الدعم وغلاء الأسعار، وأيضًا اعتداء بعض النواب -بحد وصفهم- على بعضهم البعض بالأحذية تحت قبة البرلمان، واعتداء بعضهم على المواطنين والصحفيين.



