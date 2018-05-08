"عبدالعال" يناشد النواب بدخول القاعة للتصويت على موازنة 2016/ 2017

طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس بدخول قاعة الجلسة وعدم الانصراف، قائلا: "سأصوت اليوم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامى لموازنة 2016 2017".





ويواصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومي للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية ٢٠١٦ /٢٠١٧.





ويصوت المجلس على كلٍّ من مشروع قانون نظام السفر بالسكك الحديد، ومشروع بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعدما انتهى المجلس من مناقشتهما خلال جلساته الماضية، وأرجأ التصويت النهائي عليهما لحين اكتمال النصاب القانوني.



