ترامب يطالب كيرى بالابتعاد عن المفاوضات الإيرانية.. "أنت تؤذى بلدك"

واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انتقاده لدبلوماسية الظلّ التى يتبنّاها وزير الخارجية السابق جون كيرى، للتفاوض مع دول أوروبية حليفة للبقاء فى الاتفاق النووى الإيرانى، رغم رفضه من قبل ترامب.





وقال ترامب، فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر، اليوم "لا يستطيع جون كيرى، تجاوز حقيقة أنّه حظى بفرصة وأفسدها، ابتعد عن المفاوضات جون، أنت تؤذى بلدك!".





وسيعلن ترامب، اليوم موقفه النهائى من الاتفاق النووى الإيرانى من البيت الأبيض فى الساعة الـ2 مساء بتوقيت واشنطن.