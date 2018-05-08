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"الجيوشي" يكشف تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:49 م
الجيوشي يكشف تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية
الدكتور أحمد الجيوشي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إن الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية ستبدأ يوم 19 مايو وتنتهي 1 يونيو، بينما ستبدأ الامتحانات العملية يوم 12 مايو.

وأشار "الجيوشي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة الآن" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم استعدوا للامتحانات منذ فترة كونها تعد امتحانات قومية، موضحًا أن عدد طلاب التعليم الفني الذين سيخضون الامتحانات العام الحالي يبلغ 700 ألف طالب في الأربع تخصصات، حيث يؤدي طلاب التعليم الفني الامتحانات في 1750 مقرر دراسي.

ولفت إلى أن أوراق أسئلة الامتحانات بدأت توزيعها على المحافظات من خلال الطيران، أو وسائل النقل البري مثل القطارات.
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