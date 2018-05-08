ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حملة مكبرة لـ"مرافق الدقهلية" بشوارع مدينة أجا (فيديو وصور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:49 م
حملة مكبرة لـمرافق الدقهلية بشوارع مدينة أجا (فيديو وصور)
طباعة
سالى رضوان
 
نفذت شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت شوارع مدينة أجا، لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور، وتسبب الازدحام، بالتعاون مع مركز شرطة أجا ومجلس المدينة.

ترأس الحملة اللواء عبدالرؤوف محمد عبدالرؤف مساعد مدير أمن الدقهلية لفرقة الجنوب، العقيد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولي، وكيل إدارة المرافق، وذلك تحت إشراف اللواء محمد حجى، مدير الأمن.

وأسفرت عن ضبط 10 كافيهات ومنشآت بدون ترخيص وتحرير 46 محضرًا إشغال طريق، 36 محضرًا عدم حمل رخصة بائع متجول، 30 محضرًا إلقاء مخلفات، وتم التحفظ على 869 مضبوطات متنوعة "كراسي، ترابيزات، شماسي، حوامل حديدة".
حملة مكبرة لـ"مرافق الدقهلية" بشوارع مدينة أجا (فيديو وصور)
حملة مكبرة لـ"مرافق الدقهلية" بشوارع مدينة أجا (فيديو وصور)
حملة مكبرة لـ"مرافق الدقهلية" بشوارع مدينة أجا (فيديو وصور)
حملة مكبرة لـ"مرافق الدقهلية" بشوارع مدينة أجا (فيديو وصور)
حملة مكبرة لـ"مرافق الدقهلية" بشوارع مدينة أجا (فيديو وصور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 2:10:07 PM