حملة مكبرة لـ"مرافق الدقهلية" بشوارع مدينة أجا (فيديو وصور)

نفذت شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت شوارع مدينة أجا، لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور، وتسبب الازدحام، بالتعاون مع مركز شرطة أجا ومجلس المدينة.



ترأس الحملة اللواء عبدالرؤوف محمد عبدالرؤف مساعد مدير أمن الدقهلية لفرقة الجنوب، العقيد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولي، وكيل إدارة المرافق، وذلك تحت إشراف اللواء محمد حجى، مدير الأمن.



وأسفرت عن ضبط 10 كافيهات ومنشآت بدون ترخيص وتحرير 46 محضرًا إشغال طريق، 36 محضرًا عدم حمل رخصة بائع متجول، 30 محضرًا إلقاء مخلفات، وتم التحفظ على 869 مضبوطات متنوعة "كراسي، ترابيزات، شماسي، حوامل حديدة".