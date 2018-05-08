شريف رمزي وأحمد رزق في زيارة لمستشفى "57" (فيديو)

زار الفنانان شريف رمزى وأحمد رزق مستشفى سرطان الأطفال 57357،أمس الإثنين.

ونشر شريف رمزى فيديو للزيارة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" وعلق عليه قائلا :" تخيلنا إننا رايحين عشان نديهم طاقة إيجابية، والحقيقة إحنا اللي خدنا منهم طاقة إيجابية، يا رب اشفيهم، وقومهم بألف سلامة.. اتبرعو يا جماعة للمستشفى لأنها فعلا لسه محتاجة.. المرضى مبتخلصش.. واحمدوا ربنا مليون مرة في الْيَوْمَ على نعمة الصحة".