السكة الحديد تبدء تشغيل ماكينات TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي

أعلنت هيئة السكة الحديد، إنه فى إطار حرص الهيئة لتوصيل خدماتها لكل المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، قدمت خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات بماكينات TVM ذاتية وآليه بنظام الفيزا كارت فى الأماكن العامة والنوادي.





وأكدت الهيئة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء فى تشغيل أول ماكينة TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي والأماكن العامة وذلك ضمن خطة الهيئة في مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم خدمات حجز التذاكر عن طريق ماكينات الحجز الذاتى آليا لجميع القطارات المكيفة للوجهين القبلى والبحرى بنظام الفيزا كارت وكارت الهيئة المدفوع مقدما والذى يتم إصداره من جميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية ويتيح التعامل به على جميع شبابيك التذاكر والماكينات الذاتية.





وأوضحت الهيئة أنه تم تدشين تلك الخدمة بنادى مدينة 6 أكتوبر الرياضى وتعتبر هذه الماكينة المنفذ الأول لصرف التذاكر بالمدينة للعمل على راحة الركاب كخدمة جديدة تقدمها الهيئة للقاطنين بمدينة 6 أكتوبر لخدمة أعضاء النادى وأهالى المدينة تمهيدا للتوسع فى منافذ صرف التذاكر من داخل النوادى الكبرى والجامعات على مستوى الجمهورية.