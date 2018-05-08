ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السكة الحديد تبدء تشغيل ماكينات TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:44 م
السكة الحديد تبدء تشغيل ماكينات TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي
طباعة
كرستينا عياد
 
أعلنت هيئة السكة الحديد، إنه فى إطار حرص الهيئة لتوصيل خدماتها لكل المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، قدمت خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات بماكينات TVM ذاتية وآليه بنظام الفيزا كارت فى الأماكن العامة والنوادي.

وأكدت الهيئة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء فى تشغيل أول ماكينة TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي والأماكن العامة وذلك ضمن خطة الهيئة في مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم خدمات حجز التذاكر عن طريق ماكينات الحجز الذاتى آليا لجميع القطارات المكيفة للوجهين القبلى والبحرى بنظام الفيزا كارت وكارت الهيئة المدفوع مقدما والذى يتم إصداره من جميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية ويتيح التعامل به على جميع شبابيك التذاكر والماكينات الذاتية.

وأوضحت الهيئة أنه تم تدشين تلك الخدمة بنادى مدينة 6 أكتوبر الرياضى وتعتبر هذه الماكينة المنفذ الأول لصرف التذاكر بالمدينة للعمل على راحة الركاب كخدمة جديدة تقدمها الهيئة للقاطنين بمدينة 6 أكتوبر لخدمة أعضاء النادى وأهالى المدينة تمهيدا للتوسع فى منافذ صرف التذاكر من داخل النوادى الكبرى والجامعات على مستوى الجمهورية.
السكة الحديد تبدء تشغيل ماكينات TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي
السكة الحديد تبدء تشغيل ماكينات TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي
المزيد عن: قطارات حجز تذاكر السكك الحديدية السكة الحديد أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 2:10:02 PM