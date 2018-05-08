وزير التنمية المحلية: نستهدف إزالة 55 عقارا مخالفا بالقليوبية

بدأت أجهزة محافظة القليوبية، ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، في تنفيذ الحملة الموسعة لإزالة التعديات والعقارات المخالفة على أملاك الدولة بمحافظة القليوبية، والصادر لها قرارات نهائية بالإزالة.





انطلقت الحملة في قرية "بطا" بالوحدة المحلية لكفر الجزار بمدينة بنها بالقليوبية، وذلك بإزالة أحد المباني المخالفة على أراضٍ طرح النهر والذي صدر له عدة قرارات إزالة وهي من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، ولا تقنين أوضاعها لأنه تعدٍ على نهر النيل.





وتستهدف الحملة إزالة 5 مبانٍ متعدية على النيل و50 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقرية، وقد قام قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمعاينة العقارات المخالفة والتعديات على أراضٍ أملاك الدولة وإعداد مذكرات تم بمقتضاها تحرير محاضر مخالفات تستوجب الإزالة الوجوبية، وتم التنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، والتعديات على الأراضى، ومن المقرر أن تواصل الحملة عمليات تنفيذ قرارات الإزالة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل.





وأصدر اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، توجيهاته لكافة المحافظات برصد وتعقب أي مخالفة للقانون ومحاولة الاستيلاء على أراضٍ ملك الدولة أو البناء بدون ترخيص أو مخالفة اشتراطات البناء.





وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى مراحل إنشائها الأولى وعدم انتظار وصول العقارات لأدوار مرتفعة.



