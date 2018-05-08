172176 طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، وسفينتين بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172176 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26181 طنا.



كما استقبل الميناء قطار بحمولة 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر، وشملت حركة الصادر من الميناء 7700 يوريا، و5000 طن فوسفات، و5200 طن علف، و1700 طن أسمنت، و760 طن نترات أمونيوم.