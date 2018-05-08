ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

172176 طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:42 م
172176 طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط
ميناء - صورة أرشيفية
طباعة
هند الشيال
 
استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، وسفينتين بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172176 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26181 طنا.

كما استقبل الميناء قطار بحمولة 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر، وشملت حركة الصادر من الميناء 7700 يوريا، و5000 طن فوسفات، و5200 طن علف، و1700 طن أسمنت، و760 طن نترات أمونيوم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 2:10:02 PM