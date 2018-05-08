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"الصحفيين" تُكرم الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة World Press Photo

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:40 م
الصحفيين تُكرم الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة World Press Photo
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، مساء السبت المقبل، بالتعاون مع شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، برئاسة عمرو نبيل، وبحضور نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، حفل تكريم للمصورة الصحفية هبه خميس، بعد حصولها على المركز الأول في فرع القصص المصورة في المسابقة العالمية World Press Photo.

وصرح حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد بالنقابة، والمشرف على الشعب والروابط، بأن الاحتفال سيبدأ بعرض وتحليل من الزميلة هبة عن قصتها المصورة حول "كيّ أثداء النساء في الكاميرون حماية لهنَ من التحرش والاغتصاب".

وقال في تصريحات صحفية، إن هذه الجائزة تُعتبر أحد كبرى جوائز التصوير المرموقة في العالم، وهي المرة الأولى لمصر الذي يفوز فيها مصور بمركز أول في هذه المسابقة التي يشارك فيها سنويًا أكثر من مائة ألف مصور من أرجاء العالم.

وكان المصور الكبير مكرم جاد الكريم، قد فاز فيها بالمركز الثالث عام ١٩٨١ عن قصة مصورة خبرية لاغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وفاز المصور محمد اللو عام ٢٠١٢ بالمركز الثالث عن محاكمة الرئيس مبارك.
المزيد عن: نقابة الصحفيين مسابقة الصور الصحفيين
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