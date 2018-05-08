محافظ دمياط يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.. وعروض موسيقية احتفالا بالعيد القومي (صور)

وضع الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بكورنيش النيل، يرافقه اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط والمستشار العسكري للمحافظة، بحضور اللواء سامي حمودة السكرتير العام والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وعدد من التنفيذين والقيادات الامنية والعسكرية بالمحافظة، تخليدا لذكرى الانتصارات العظيمة التي حققها أبناء دمياط مسلمين ومسيحيين على الحملات الصليبية في ملحمة بطولية سطرها التاريخ بحروف من نور لدمياط، صاحبها عزف الموسيقى العسكرية وموسيقى الشرطة.



وتبادل المحافظ والحاضرون التهاني بهذه المناسبة مؤكدا على بذل المزيد من الجهد والعرق لتحقيق كافة طموحات وآمال شعب دمياط وأن مصر ام الدنيا قوية بأبنائها وستظل كالدنيا كلها، مناشدًا مواطني دمياط الحفاظ على العمل والإنتاج فالعمل هو أساس تقدم الأمم مثلما استطاع شعب دمياط الحفاظ على مكتسباته وممتلكاته ومنشآته، كما ناشدهم الوقوف صفا واحدا لتقدم مصرنا الغالية.



كما عقد مؤتمر صحفي بحضور ممثلي الصحف الخاصة والقومية بدمياط لعرض أهم المشروعات التنموية للمحافظة وآخر المشروعات العملاقة التى تمت على أرض محافظة دمياط كمدينة الأثاث بشطا والمستشفى العسكرى بدمياط الجديدة ومستشفى الطوارئ بكفر سعد.



ومن المقرر أن يقام في الثامنة مساءً، حفلًا فنيًا بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر السياحية، ومن المقرر حضر عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية من أبناء محافظة دمياط.