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"يوم 30 أبريل هتسمعوا خبر حلو".. رسالة تقلب الموازين في "مذبحة الرحاب"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:34 م
يوم 30 أبريل هتسمعوا خبر حلو.. رسالة تقلب الموازين في مذبحة الرحاب
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كشف مصدر أمني مطلع النقاب عن تفاصيل جديدة توصلت إليها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، التي تتولى التحقيق في حادث مذبحة الرحاب.

وأوضح المصدر أنه بعد تفريغ هاتف الأب عماد، رجال الأعمال الي تشير إليه أصابع الاتهام بارتكاب الجريمة، وجد رجال المباحث رسالة موجهة من الأب إلى عدد من الأشخاص المتواجدة أسمائهم على هاتفه.

وأضاف المصدر أن الرسالة كانت تحمل بشرى للأشخاص المرسلة إليهم، إذ تقول الرسالة: "يوم ٣٠ ابريل هتسمعوا خبر حلو.. كل واحد هياخد حقه".

جدير بالذكر "رأفت"، شقيق رب أسرة الرحاب، قال إن الطب الشرعي أثبت مقتل كل فرد من أفراد الأسرة بـ3 رصاصات مما ينفي فكرة الانتحار.

وأَضاف شقيق الضحية، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن آخر مكالمة لـ شقيقه كانت عن تقديم أوراق تثبت حقوقه في قضية مع أحد الأشخاص، لافتًا إلى أن ممتلكات شقيقه بالفيلا تتجاوز الـ1.5 مليون جنيه؛ أي ما يعادل قيمة الديون التي يتم الحديث عنها.

وأكد أن شقيقه قُتل ولم ينتحر، لافتًا إلى أنه قد يكون له أعداء منافسين واستهدفوه، وأن القتل تم بطريقة احترافية ولا يمكن لشخص عادي تنفيذ مثل هذه الجريمة.
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