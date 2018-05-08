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غداً.. خالد زكى وعفاف شعيب ونجل فؤاد المهندس ضيوف برنامج "بوضوح"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:33 م
غداً.. خالد زكى وعفاف شعيب ونجل فؤاد المهندس ضيوف برنامج بوضوح
خالد زكي
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اسلام سعفان
 

فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى محمد المهندس نجل الفنان فؤاد المهندس والمخرج محمد رجائى المخرج و اولاد الشاعر الغنائى مصطفى الشندويلى فى فقره بعنوان "فوازير عموفؤاد "، حيث يتحدثون عن كواليس فوازير عمو فؤاد ومواقف تحكى لأول مرة .

كما يستضيف البرنامج فى فقرته الثانية الفنان خالد زكى والفنانة عفاف شعيب ابطال مسلسل "الشهد و الدموع"، حيث يتحدثون عن ذكرياتهم مع المسلسل والمخرج الكبير الراحل اسماعيل عبد الحافظ، و كواليس المسلسل الذى يُعد من روائع الدراما المصرية الخالدة .

يذاع برنامج غداً الاربعاء 9 مايو الساعة 10 مساءً على شاشة قناة الحياة الاولى.

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