غداً.. خالد زكى وعفاف شعيب ونجل فؤاد المهندس ضيوف برنامج "بوضوح"



فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى محمد المهندس نجل الفنان فؤاد المهندس والمخرج محمد رجائى المخرج و اولاد الشاعر الغنائى مصطفى الشندويلى فى فقره بعنوان "فوازير عموفؤاد "، حيث يتحدثون عن كواليس فوازير عمو فؤاد ومواقف تحكى لأول مرة .



كما يستضيف البرنامج فى فقرته الثانية الفنان خالد زكى والفنانة عفاف شعيب ابطال مسلسل "الشهد و الدموع"، حيث يتحدثون عن ذكرياتهم مع المسلسل والمخرج الكبير الراحل اسماعيل عبد الحافظ، و كواليس المسلسل الذى يُعد من روائع الدراما المصرية الخالدة .



يذاع برنامج غداً الاربعاء 9 مايو الساعة 10 مساءً على شاشة قناة الحياة الاولى.



