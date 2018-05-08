عاجل.. تحذير هام من "الأرصاد" بشأن طقس الخميس ومناشدة للمسؤولين

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ بعد غد الخميس بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.





وأضاف عبد العال في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك يصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والقاهرة مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، كما تؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.





وأوضح أنه من المتوقع اعتبارا من يوم الجمعة المقبل انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات وهدوء فى سرعات الرياح شمالا مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء.





أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة بعد غد الخميس فهى كالآتى على :-





السواحل الشمالية الغربية من 29 إلى 30 درجة مئوية.





محافظات شمال سيناء من 35 إلى 36 درجة مئوية





محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 38 إلى 39 درجة مئوية.





محافظات شمال الصعيد من 41 إلى 42 درجة مئوية.





محافظات جنوب الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.





وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسؤولين في المحافظات باتخاذ ما يروه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالعواصف الترابية، كما يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي: 24646721 - 24834625 .



