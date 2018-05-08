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"الحب بهدلة".. إيمي وقعت في حب مشرد فاختارت التشرد معه

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:28 م
الحب بهدلة.. إيمي وقعت في حب مشرد فاختارت التشرد معه
إيمي وألان
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تخلت امرأة بريطانية عن منزلها وانتقلت للعيش مع رجل مشرد بعد أن وقعت في حبه على الفور لدى رؤيتها له في محطة للحافلات.

لم تخبر العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، إيمي وايتهاوس (24 عاماً) أصدقاءها وعائلتها بأن الرجل الذي وقعت في حبه كان مشرداً. 

إلا أنها قامت ببناء حياة جادة برفقة ألان سيتورات (23 عاما)، وبدأت خطة ادخار دقيقة، مكنتها من السفر برفقة من تحب حول العالم. 

وقالت إيمي ، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية، إنها التقت بآلان في محط للحافلات، ووقعت في حبه من النظرة الأولى، وأنها عرفت على الفور بأنه الشخص الذي تريد أن تمضي بقية حياتها برفقته.

وأضافت "كان ألان لطيفاً ومهذباً ومثيراً للاهتمام. لقد شعرت بشيء مختلف نحوه، ولم أفكر للحظة في أن أحبس مشاعري تجاهه لأنه كان بلا مأوى. بقيت علاقتنا سرية في البداية بسبب عدم تقبل المجتمع للارتباط بشخص مشرد. ولكننا أثبتنا بأننا قادرين على تحقيق الكثير سوية". 

يذكر بأن حال ألان الذي انتهى به المطاف في الشارع بعدما طرده والداه لإدمانه على الكحول والمخدرات، قد تحسن بشكل ملحوظ بعدما التقى بفتاة أحلامه في 2014، إذ أنه عثر على عمل في أحد المصانع، وقرر توفير المال والعيش في خيمة برفقة إيمي لتحقيق حلمه بالسفر معها. 

وبعد أن تمكنا من توفير مبلغ كبير من المال، تخلى الزوجان عن عملهما وبدءا برحلة في جميع أنحاء أوروبا، وآسيا
المزيد عن: منوعات رجل مشرد خيمة إيمي وايتهاوس
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