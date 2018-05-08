عمّال وسائقي قطارات الضاحية الجنوبية يوقفون القطارات بشكل فجئي (صور)‎





واصل عمّال وسائقي قطارات الضاحية الجنوبية، شنّ الإضرابات الفجئية، حيث توقّفت صباح اليوم الثّلاثاء 08 ماي 2018، حركة قطارات الضّاحية الجنوبيّة على مستوى محطّة حمّام الأنف.





و يشار إلى أن سوّاق القطارات قرّروا التّوقف بصفة فجئيّة في محطّة حمّام الأنف دون إعلام مسبق للمسافرين، فيما عمد سائق أحد القطارات على ترك الرّكاب عالقين بالداخل، دون أن يفتح لهم الأبواب و هو ما تسبّب في غليان و حالة إحتقان كبيرة.





و قد عرفت المحطة حالة فوضى عارمة، حيث قام بعض المواطنين بضرب أحد السائقين قبل أن يحلّ اعوان الأمن بالمكان لفض النزاع.