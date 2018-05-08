ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمّال وسائقي قطارات الضاحية الجنوبية يوقفون القطارات بشكل فجئي (صور)‎

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:30 م
عمّال وسائقي قطارات الضاحية الجنوبية يوقفون القطارات بشكل فجئي (صور)‎
طباعة
مروى الجلاصي
 


واصل عمّال وسائقي قطارات الضاحية الجنوبية، شنّ الإضرابات الفجئية، حيث توقّفت صباح اليوم الثّلاثاء 08 ماي 2018، حركة قطارات الضّاحية الجنوبيّة على مستوى محطّة حمّام الأنف.


و يشار إلى أن سوّاق القطارات  قرّروا التّوقف بصفة فجئيّة في محطّة حمّام الأنف دون إعلام مسبق للمسافرين، فيما عمد  سائق أحد القطارات على ترك الرّكاب عالقين بالداخل، دون أن يفتح لهم الأبواب و هو ما تسبّب في غليان و حالة إحتقان كبيرة.


و قد عرفت المحطة حالة فوضى عارمة، حيث قام بعض المواطنين بضرب أحد السائقين قبل أن يحلّ اعوان الأمن بالمكان لفض النزاع.

عمّال وسائقي قطارات الضاحية الجنوبية يوقفون القطارات بشكل فجئي (صور)‎
عمّال وسائقي قطارات الضاحية الجنوبية يوقفون القطارات بشكل فجئي (صور)‎
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 12:30:02 PM