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الدولار يرتفع في البنوك.. وHSBC يقدم أعلى سعر

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:25 م
الدولار يرتفع في البنوك.. وHSBC يقدم أعلى سعر
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ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-5-2018 ويرجع الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى زيادة الطلب من العملة الأمريكية.

 وسجل أعلى سعر شراء الورقة الخضراء اليوم 17.66 جنيه في  بنك HSBC، في حين يسجل أقل سعر للبيع 17.67 جنيه في  البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي، وجاءت الأسعار على التحو التالي:
الدولار يرتفع في البنوك.. وHSBC يقدم أعلى سعر
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