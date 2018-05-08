المتحدث باسم التربية والتعليم يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد مع محمد الباز.. الليلة



ويشرح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بالتفصيل للمشاهدين كل سنة دراسية على حدى من الحضانة حتى الشهادة الثانوية العامة ، كما سيشرح بالتفاصيل أزمة تعريب المناهج المشتعلة الآن وكيفية حلها بالإضافة إلى كشف خطة الثانوية العامة والقضاء على الغش وأزماته.



كما سيتلقى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم جميع اتصالات واستفسارات المشاهدين حول النظام التعليم الجديد.

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية ، أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، فى حلقة خاصة عن نظام التعليم الجديد ، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.ويكشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير التعليم المصرى والنظام الجديد الذى أعلنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، كما يكشف عن خطة الوزارة الخاصة برفع الوعى لدى المعلمين وأولياء الأمور والتلاميذ والمصريين عامة بالنظام التعليمى الجديد.كما يجيب المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم عن الأسئلة الشائكة التى تشغل الرأى العام المصرى و منها كيف سيتم تطبيق النظام الجديد؟ وهل النظام الجديد سيقضى على الدروس الخصوصية؟ وهل سيطبق على جميع التلاميذ فى جميع المراحل التعليمية؟ وهل يشمل هذا النظام التعليم الخاص أم التعليم الحكومى فقط؟ وهل هذا النظام سيلغى الشهادات الأساسية أم سيبقى عليها؟.كما يجيب أحمد خيرى كيف سيتعامل مع المدارس والتعليم الأجنبى؟ هل سيكون هناك زيادة فى رواتب المعلمين والإداريين؟ كم سيتكلف هذا المشروع على الدولة ؟وهل سيتحمل المواطن المصرى أعباء جديدة؟ وهل سيلغى مجانية التعليم؟.