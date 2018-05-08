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البرلمان الأرمني يختار نيكول باشينيان رئيسا للوزراء

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:29 م
البرلمان الأرمني يختار نيكول باشينيان رئيسا للوزراء
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وكالات
 
انتخب البرلمان الأرمني اليوم المرشح الوحيد لمنصب رئيس وزراء أرمينيا، زعيم المعارضة نيكول باشينيان بـ59 صوتا من أصوات نواب البرلمان، بينما صوت 42 نائبا ضد انتخابه لهذا المنصب.

وجاء ذلك بعد المظاهرات الشعبية الحاشدة في أرمينيا التي استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع، والتي طالب المشاركون فيها بانتخاب باشينيان رئيسا للحكومة. 
وقال باشينيان سابقا إنه سيستمع إلى تقارير ممثلي وزارة الدفاع وأجهزة الأمن بشأن الوضع الأمني في البلاد.

وأعلن باشينيان بأنه ينوي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار مشاركته في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي سيجري في سوتشي في 14 مايو. 

وأعلن رئيس الوزراء الجديد عزمه تغيير وزير الدفاع، مشيرا إلى نيته إجراء تغييرات جدية في الحكومة الأرمنية المقبلة.  

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