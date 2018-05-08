في تصريحاته للقناة السابعة الإسرائيلية.. "مفتي تونس" يرحب برجال الدين اليهودي على أرض تونس (فيديو)‎





أدلى مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ بتصريح إعلامي للقناة السابعة الإسرائيلية وذلك على هامش ندوة دولية حول حوار الأديان والحضارات من اجل مجابهة التطرف والإرهاب.









الفيديو الذي تضمن هذا التصريح نشره موقع القناة وأرفقه بعنوان باللغة العبرية ''كلنا انسان'' ويبين أن الميكروفون يحمل شعار القناة باللغة العبرية .









وتضمن التصريح ترحيبا ''بكل ضيوف الندوة الدولية من رجال دين يهودي وعلى رأسهم كبير الأحبار في أوروبا والوفد المرافق له في تونس ارض السلام والتعاون والتعايش السلمي بين كل الأديان والمذاهب''.