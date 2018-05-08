رئيس الوزراء: مصر قادرة على تحقيق معدل نمو 9%.. "المستقبل لينا"
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:27 م
الفجر
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن مصر قادرة على تحقيق معدل نمو يصل إلى 9 %، لافتا إلى أن ارتفاع معدل النمو يعنى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ما ينعكس فى النهاية على المواطن المصري.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، على هامش، مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحرى، والمقام بمدينة الإسماعيلية، إن مصر دولة لديها كل القدرات والإمكانيات تتمثل فى الشعب المصري وقدرته على البناء والتطوير والتحمل لفترة زمنية، متابعا: "لكن المستقبل لينا إن شاء الله".
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