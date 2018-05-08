رئيس الوزراء: مصر قادرة على تحقيق معدل نمو 9%.. "المستقبل لينا"

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن مصر قادرة على تحقيق معدل نمو يصل إلى 9 %، لافتا إلى أن ارتفاع معدل النمو يعنى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ما ينعكس فى النهاية على المواطن المصري.



