الوصل يحدد سعر الاستغناء عن "ليما" للهلال

حدد نادي الوصل الإماراتي مبلغ 30 مليون ريال سعرًا للاستغناء عن خدمات لاعبه البرازيلي "فابيو دي ليما"، المطلوب في نادي الهلال.

ويسعى الهلال إلى ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية لتعزيز هجوم الفريق، خصوصًا مع المستوى المميز الذي يقدمه وتمكنه من الحصول على لقب هداف دوري المحترفين عن موسم 2017 -2018؛ إذ سجل 19 هدفًا.

ولم يُبد اللاعب (24 عامًا) موقفًا نهائيًا من الانتقال إلى الهلال، واكتفى بالقول إنه سمع بعرض النادي، وأنه يفكر حاليًا بقضاء فترة الراحة فقط.