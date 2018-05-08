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فنزويلا تقترح على فلسطين استخدام العملات الرقمية في التعاملات التجارية بينهما

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:25 م
فنزويلا تقترح على فلسطين استخدام العملات الرقمية في التعاملات التجارية بينهما
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الفجر
 
اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على السلطة الفلسطينية اعتماد عملة رقمية أطلقتها مؤخرا كاراكاس تدعى "بترو" في الحسابات التجارية بين الجانبين.

وقالت الدائرة الصحفية للرئاسة الفنزويلة، إن مادورو اقترح على الجانب الفلسطيني اعتماد الـ "بترو" في الحسابات التجارية، وذلك في إطار الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين أمس الاثنين بحضور الرئيسين الفنزويلي نيكولاس مادورو والفلسطيني محمود عباس. كما نقلت "روسيا اليوم"

كذلك اقترح مادورو تأسيس صندوق مشترك لتنمية القطاع التكنولوجي تشارك فيه فنزويلا بنحو 20 مليون بترو، وقيمة الـ "بترو" الواحدة تساوي تقريبا سعر برميل واحد من النفط الفنزويلي.  

وجاءت الاتفاقيات الموقعة بين فنزويلا والسلطة الفلسطينية في مجالات: الصحة والأدوية والصيدلة، والتعدين، والبترول، والفندقة والسياحة، إضافة لإقامة مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين.

وأصبحت فنزويلا في 20 فبراير الماضي أول دولة في العالم تصدر عملة رقمية مدعومة باحتياطات النفط التي تملكها، ولتفعيل عمل العملة أسست كاراكاس 4 مناطق اقتصادية.

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