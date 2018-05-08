في دراما رمضان 2018.. فنانون يرفعون شعار "مسلسل واحد لا يكفي"

حالة من النشاط الفني يعيشها النجوم هذه الأيام، استعدادا للموسم الرمضاني المقُبل، حيث بات بالنسبة لصانعي الأعمال الدرامية سوقا رابحا لتسويق أعمالهم ومسلسلاتهم الدرامية، ومن الملاحظ أن هناك العديد من النجوم الذين يسارعون الزمن، نظرا لاشتراكهم في أكثر من مسلسل رافعين لافتة "مسلسل واحد لا يكفي"، نبرزهم فيما يلي:-

أول هؤلاء الفنانون هو فتحي عبدالوهاب، الذي يشارك الزعيم عادل إمام، مسلسله الجديد "عوالم خفية"، وهو من تأليف عبد الله حسن وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته هبة مجدي وصلاح عبد الله وبشري وعدد كبير من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا وكريم عبد العزيز ومني زكي وسمير غانم.

وثاني مشاركاته الفنية الرمضانية، هو مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، والذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، ويشاركهما في العمل " كل من نسرين أمين، ومحمد شاهين، وأحمد فؤاد سليم، عايدة رياض، وعدد آخر من النجوم، وضيف الشرف حازم سمير ومن تأليف محمد الصفتى، وإنتاج أمير شوقى، وإخراج زياد الوشاحي.

وتظهر بأكثر من شخصية في رمضان، الفنانة آيتن عامر، التي تشارك في مسلسل "أيوب" وهو من بطولة مصطفى شعبان ومحمد لطفى وميريهان حسين ومحمد دياب وهنا الزاهد، وآخرين ومن تأليف محمد سيد بشير، للمنتج تامر مرسى، والمخرج أحمد صالح.

كما تشارك أيضا في مسلسل "الرحلة 710" وهو من بطولة باسل الخياط وريهام عبد الغفور ووليد فواز وحنان مطاوع ومي سليم وثراء جبيل ومحمود حجازى وإسلام جمال محمد مهران، عن قصة لنور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، وإنتاج مها سليم وأحمد سمير وتامر تمام.

ويشارك الفنان أحمد وفيق، في مسلسل "عوالم خفية" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، ويشاركه فتحي عبد الوهاب، ومي سليم، وبشرى، وهبة مجدي، وصلاح عبدالله، ونور قدري، وأسامة عباس، وخالد أنور، وسارة نور، ومحمود فارس، وأحمد عبدالله محمود، وتأليف أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.

كما يظهر أحمد وفيق، في مسلسل "أمر واقع" وهو من بطولة نجلاء بدر، نيكولا معوض، النجم السوري عابد الفهد، ملك قورة، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، نهى عابدين.

وتظهر الفنانة إيمان العاصي، في مسلسل "قانون عمر" الذي يقوم ببطولته حمادة هلال، كما تشارك في مسلسل "أبو عمر المصري" الذي يقوم ببطولته أحمد عز.

تشارك الفنانة أروي جودة في مسلسلي "أبو عمر المصري"، تأليف ​مريم نعوم​، إخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة الممثل المصري ​أحمد عز​، يشاركه في البطولة ​إيمان العاصي​ وأروى جودة، والجزائرية أمل بوشوشة.





كما تشارك في مسلسل "أهو ده اللي صار" وهو من بطولة الفنانة روبي.