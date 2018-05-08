"الجوازات" تطلق حملتها التوعوية السنوية "جوازك.. هويتك"

أطلقت المديرية العامة للجوازات أمس، الحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر السعودي بعنوان "جوازك.. هويتك"؛ وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية المحافظة على جواز السفر من الفقدان والإهمال.

وقال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى: البرامج الإعلامية التوعوية الخاصة بالحملة؛ تهدف إلى تثقيف ورفع الوعي لدى المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة، بأهمية المحافظة على وثائق السفر، وعدم إهمالها، وخطورة فقدانها في الخارج.

وأضاف: الجوازات تتولى كل عام إعداد وتصميم المواد التوعوية الخاصة بهذه الحملة وبثها عبر جميع الوسائل الإعلامية؛ لضمان وصول الرسالة التوعوية لجميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة؛ وذلك بمشاركة إدارات جوازات المناطق وجميع المنافذ الدولية "البرية والبحرية والجوية"، والإدارات التابعة لها، وتعاون الجهات المعنية ذات العلاقة؛ وذلك ببث هذه الرسائل عبر القنوات والوسائل الإعلامية المختلفة.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد: نؤكد أهمية حرص المواطنين على جوازات سفرهم والمحافظة عليها، وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها في أماكن غير آمنة أو حملها دون حاجة، وتسجيل الجوازات لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصولهم.

وأضاف: من الضروري استشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قِبَل الغير، وضرورة تعميق الوعي والحس الإيجابي بأهمية المحافظة على وثائق السفر من الفقدان والإهمال، وإبراز المخاطر الحقيقية المترتبة على ذلك التي تمسّ أمن وسلامة المواطن، والتقيد بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها؛ لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للعقوبات التي قد تحرمهم من تحقيق الغرض من السفر.

وأردف: السيارة أو المكتب ليسا المكان المناسب لحفظ جوازات السفر، وإهمالها بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها؛ يضع صاحبها تحت طائلة المساءلة وفقاً للأنظمة، وأن فقدان وثائق السفر وإهمالها يترتب عليه عقوبات تصل إلى غرامات مالية ومنع من السفر.

وتابع: حملات وبرامج الجوازات التوعوية تحث المواطنين على إصدار جوازات سفر مستقلة لهم ولمرافقيهم؛ وذلك لضمان حقوقهم وتسهيل إجراءات سفرهم.

ودعا "السعد" جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، إلى المسارعة في إنهاء إجراءات تجديد أو إصدار جوازات سفرهم ومرافقيهم قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

وقال: الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية ثلاثةُ أشهر؛ بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى، والمدة المتبقية لصلاحية جواز السفر تُحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.

وأضاف: المرافقون في جواز سفر واحد لن يتمكنوا من السفر بدون صاحب الجواز، كما أنه لا يمكن إضافة المرافقين في جواز السفر السعودي عند إصداره أو تجديده، وبعض الدول لا تقبل جوازات السفر المسجل بها مرافقون، وتقوم بإعادة أصحابها عند منفذ الدخول إليها؛ مشيراً إلى ضرورة حصول كل مرافق على جواز سفر مستقل عند السفر.

وأردف: تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" والهوية الوطنية؛ شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ عمره 15 عاماً فأكثر للمواطنين والمواطنات، ويستطيع مَن بلغ عمره 21 عاماً، إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة "خمس سنوات أو عشر سنوات"؛ فهي خدمة اختيارية للمواطن.

وتابع: سجل الأسرة "بطاقة العائلة"، وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا يعد وثيقة سفر لخارج المملكة؛ مؤكداً على جميع المواطنين ضرورة استبدال الهويات الوطنية القديمة أو التي تكون معالمها غير واضحة؛ تفادياً لإعادتهم من المنافذ الدولية.

ودعا "السعد" جميع المواطنين الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 992 أو البريد الإلكتروني [email protected]gdp.gov.sa، أو الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي @AljawazatKSA وحساب الخدمات الإلكترونية @EpassportGovSa.