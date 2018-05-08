وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال تنفيذ ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة، والذي تبلغ تكلفته 19.3 مليون يورو، بما يعادل 600 مليون جنيه مصري، والذي يدخل ضمن خطة تحديث الخط الأول للمترو.





وصرح الوزير بأن هذا الازدواج سيساهم في القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة والتي تعاني من كثافة الركاب حيث تبلغ طول هذه المسافة 1.3 كم وسوف سيتم بعد الازدواج تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق حاليا في هذه المسافة إلى 3.5 دقيقة.





تابع أن الازدواج سيساهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة، إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، وامتصاص الكثافة العالية للركاب، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الازدواج نهاية 2018.





ولفت إلى أن أعمال تجديد محطة المرج الجديدة والتي تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه حيث يأتي هذا المشروع في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، خاصة وأن هذه المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية، وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة سيؤثر إيجابيا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير المحطة في 31/6/2018.





وتشمل أعمال التطوير التي تجرى بالمحطة، إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة فى الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزى للخط وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة.





كما تفقد الوزير، عدة محطات بمترو الأنفاق (عزبة النخل - حلمية الزينون – كوبري القبة) حيث تابع انتظام العمل بالمحطات واطمأن على زمن التقاطر وتقديم خدكة مميزة للركاب.





كما التقى عددًا من الركاب وأكد لهم أن عملية تحديث الخط الأول المترو، في غاية الأهمية، حيث أن هذا الخط هو الأعلى كثافة بين جميع الخطوط في نقل الركاب، حيث يقل نحو 1.5 مليون راكب يوميًا، لافتًا إلى أن خطة تحديث الخط الأول ستشمل تطوير نظم الإشارات وتطوير نظم التحكم المركزي وتطوير أنظمة الاتصالات وشراء وإعادة تأهيل الوحدات المتحركة "القطارات" والعمل على التعاقد على 32 قطارًا مكيفًا جديدة لتعمل إلى جانب الـ20 قطارًا مكيفًا، التي تم إدخالهم للخط الأول، وكذلك تجديد شريط المترو، وتجديد بعض الأعمال الكهرميكانيكية وأعمال أخرى.



