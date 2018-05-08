وزير القوى العاملة لأطباء جبل الجلالة: "تفادوا أمراض حساسية العين" (صور)

أكد أحد الدكاترة المكلفين بالكشف على العمالة غير المنتظمة بمشروع جبل الجلالة لتحلية المياه، أن معظم إصابات العاملين بالمشروع تتركز جميعها على حساسية العين، وذلك لطبيعة عملهم.

وأشار خلال إطلاق القافلة الثالثة لإجراء الكشف الطبي والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا للعمالة غير المنتظمة بالمشروع القومي، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء أركان حرب بسام عبد الرؤوف، رئيس أركان إدارة المياه بالمشروع، إلى أن معظم أمراض العيون المصاب بها العمال، جاءت نتيجة ظروف العمل في التشييد والبناء، مؤكدين أن بعض العاملين يحتاجون لعمليات جراحية وتتولب القافلة ذلك.

ومن ناحيته وجه سعفان، بضرورة بحث الأسباب التي أدت لتلك الأمراض، لتفاديها فيما بعد.

وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق القافلة الثالثة لإجراء الكشف الطبي والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا للعمالة غير المنتظمة بالمشروع، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وصناع الخير، في إطار مبادرة "عنيك في عنينا" التي يرعاها مجلس الوزراء، لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، كما تم تسجيل 750 عامل غير منتظم.