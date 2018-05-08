ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

2000 فرصة عمل لشباب المنيا

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:22 م
2000 فرصة عمل لشباب المنيا
فرص عمل لشباب المنيا - صورة أرشيفية
طباعة
احمد الخميسى
 
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الملتقى التوظيفي للشباب داخل الصالة المغطاة بالإستاد الرياضي، وذلك بمشاركة 35 شركة ومصنع لإتاحة 2000 فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.

حضر فعاليات الملتقي دكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة وعبد الرازق السعيد وعبد العزيز رضوان منسقي ملتقيات بالوزارة ورضا الفقي مسئول توظيف بوزارة الشباب والرياضة

وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن عدد من تقدم حوالي 1300 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والمؤهلات، وأشار إلي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية لمواجهة ظاهرة البطالة والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن فرص العمل تشمل قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية، والتأمين، والتسويق، وقطاع الخدمات الأمنية، والحراسة، وقطاع الصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير سيارة إعلانات متنقلة تجوب داخل المركز للإعلان عن الملتقى وتوفير وسائل نقل للباحثين عن الوظائف من جميع مراكز المحافظة إلى مكان الصالة المغطاة داخل الاستاد الرياضي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 12:40:03 PM