ما لا تعرفه عن "جبل ساليف" بسويسرا





يبعد جبل ساليف مسافة حوالي 20 كيلومتراً عن وسط مدينة جنيف بسويسرا، ويرتفع حوالي 1,100 متر وتقصده العائلات للاستمتاع بمنظر خلاب يطل على مدينة جنيف وبحيرتها الشهيرة وسلسلة جبال الألب المحيطة به.





كما يقصده السياح ومحبو الرياضات الجبلية وخصوصاً محبو رياضة القفز بالمظلات، وقيادة الدراجات على الطرقات الجبلية، وتسلق الجبال والصخور ورياضة الركض على المرتفعات بالإضافة إلى الراغبين بالتخييم في الجبال وقضاء وقت ممتع. ولا ننسى محبي الثلوج والتزلج الذين يمكنهم ممارسة هوايتهم في فترة الشتاء حيث يتزين الجبل باللون الأبيض المحبب.





وقد بات منظراً معتاداً خصوصاً خلال فصل الصيف منظر ممارسي رياضة القفز بالمظلات وهم يحلقون في سماء مدينة جنيف بعد القفز من جبل ساليف.





ويمكن الصعود لأعلى الجبل عبر ثلاث طرق مختلفة أولها عبر العربة المعلقة أو «التيليفريك» الذي يوصلك إلى الجبل في غضون 5 دقائق، أو عبر صعود الجبل مشياً على الأقدام أو عبر دراجة هوائية أو من خلال السيارة التي توصلك إلى الأعلى، وهناك يمكنك الترجل منها وإكمال مغامرتك في أنحاء الجبل.





ويتيح جبل ساليف التمتع بالمنظر الخلاب لمدينة جنيف، والهواء النقي العليل، بالإضافة إلى استكشاف أنواع الحيوانات والنباتات التي تعيش وتنمو في الجبل المميز، حيث يمكنك وفي حال كانت السماء غير ملبدة بالغيوم التمتع بالمنظر إلى مسافات تصل إلى 30 كيلومتراً وصولاً إلى جبال جورا ومون بلان.



