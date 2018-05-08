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"الطيب" يعلن إنشاء فرع جديد للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببروناي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:19 م
الطيب يعلن إنشاء فرع جديد للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببروناي
الدكتور أحمد الطيب - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الإثنين، عقب لقائه مع السلطان "حاج/ حسن البلقية"، سلطان سلطنة بروناي، في قصر "استانة نور الإيمان" بالعاصمة بندر سري بيغاوان، عن إنشاء فرع جديد للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في سلطنة بروناي؛ لتخطو المنظمة بذلك خطوة جديدة في توطيد الصلة والعلاقة بين الأزهر الشريف من جهة، وبين خريجيه عبر العالم من جهة أخرى، وكذلك تفعيل التواصل بين الخريجين أنفسهم، بما يعزز ويعضد جهودهم في نشر المنهج الأزهري الوسطي، والتصدي لمن يروجون لأفكار متشددة ومغلوطة عن الإسلام وشريعته السمحاء.

و يرتفع عدد فروع المنظمة عبر العالم إلى 17 فرعا، إضافة إلى 8 فروع أخرى تحت التأسيس، وقد كان لافتا حرص فضيلة الإمام الأكبر خلال جولته الآسيوية الحالية، والتي شملت إندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي، على الالتقاء بخريجي الأزهر في الدول الثلاثة، والاطمئنان على أحوالهم، وعلى تمسكهم بما تعلموه في الأزهر الشريف، مبديا سعادته وفخره بما شاهده من تقلد خريجي الأزهر لمعظم المناصب الدينية في الدول الثلاثة، وأن من بينهم من يتولى منصب الوزير والمحافظ والسفير والقاضي، ومنهم أستاذ الجامعة، وأنهم جميعا يساهمون بقوة في تنمية ورقي بلادهم، ويعززون قيم التسامح والتعايش بين أبناء وطنهم.

المزيد عن: شيخ الأزهر الشريف حسن البلقية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الدكتور أحمد الطيب
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