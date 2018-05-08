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نقابة المعلمين بالمنيا تكرم 122 من الأمهات والمعلمات المثاليات

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:19 م
نقابة المعلمين بالمنيا تكرم 122 من الأمهات والمعلمات المثاليات
نقابة المعلمين بالمنيا تكرم الأمهات المثاليات
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احمد الخميسى
 
كرم محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا 122 معلمة وأم مثالية ومديرة متميزة، وذلك ضمن الاحتفال الذي نظمته نقابة معلمي بندر المنيا، تكريمًا وتقديرًا للأمهات والمعلمات المثاليات بمسرح المحافظة مساء أمس.

حضر الاحتفال محمد سيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، والدكتور علي عبد السلام، نقيب معلمي بندر المنيا، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

وتضمن الاحتفال عددا من البرامج والفقرات الغنائية والاستعراضية بمشاركة الفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة عصام الشاذلي تكريمًا لدور الأم العظيم الذى تلعبه في حياتنا وقدرتها على خلق جيل واعِ ومثقف يستطيع النهوض بالدولة.

وأكد محمد عزب، أهمية دور المعلم في خلق جيل معطاء قادر على بناء الأمم والمساهمة في النهوض بالمجتمع بأسره، فالمعلم له كل الإجلال والاحترام، حيث قدم الشكر لكل المعلمين الذين يساهمون في بناء الوطن

كما أوضح الدكتور علي عبد السلام، نقيب معلمي بندر المنيا، أنه تم اختيار الأمهات المثالية من المعلمات بجميع إدارات المنيا، وفقا لضوابط ومعايير وقواعد وضعتها النقابة بشفافية وحيادية.
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