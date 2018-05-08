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الأحد.. الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمر البيئة الدولي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:18 م
الأحد.. الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمر البيئة الدولي
الهيئة الملكية بالجبيل
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الفجر السعودي
 

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل، الأحد المقبل، مؤتمر البيئة والاستدامة الدولي، والمعرض المصاحِب له؛ وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

 

ويناقش المؤتمر -بمشاركة مجموعة من المتخصصين بمجال البيئة من داخل وخارج المملكة- أبرز القوانين والأنظمة المطبقة محليًّا وعالميًّا في مجال حماية البيئة، والاستراتيجيات الدولية في مجال مفهوم الاستدامة، والتقنيات الحديثة المستخدمة، والتحديات البيئية الملحة، والمبادرات والجهود المبذولة في هذا الصدد؛ وذلك لأهمية الحفاظ على البيئة.

 

وسيشهد المؤتمر عرضًا لأفضل الممارسات والتجارب المحلية والعالمية في الاستدامة وحماية البيئة، إضافةً إلى مناقشة أحدث الطرق لحماية الموارد الطبيعية وسبل المحافظة عليها، ومفهوم الاستدامة في الطاقة النظيفة وتخطيط المدن المستدامة.

 

يشار إلى أن اتباع التقنية المتطورة واستخدام الطرق الفنية المجربة، جعل التطور الصناعي وحماية البيئة أمرًا ممكنًا في إنشاء مناطق سكنية صحية آمنة مُشاهَدة على أرض الواقع في مدينة الجبيل الصناعية، وتأكيد أن التطور الصناعي وحماية البيئة أمران متصلان؛ فلا يمكن تحقيق التطور الصناعي دون المحافظة على البيئة الطبيعية.

 

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