موعد مباراة العراق وفلسطين الودية والقنوات الناقلة

يستضيف المنتخب العراقي نظيره منتخب فلسطين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جذع النخلة فى مدينة البصرة العراقية بلقاء ودي بين المنتخبين.





وتأتي مواجهة العراق لنظيره المنتخب الفلسطيني لمواصلة خطة الاتحاد العراقي لرفع الحظر بشكل كامل عن ملاعبها بالإضافة إلي استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات.





وسيتم إذاعة مباراة العراق وفلسطين على القناة العراقية وقناة فلسطين الرياضية، وستكون المباراة في المواعيد التالية:





الساعة 7 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت وقطر

الساعة 8 مساء بتوقيت دبى الامارات

الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش