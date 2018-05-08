جامعة أسيوط تكرم مجالس الاتحادات والكليات وطلابها المتميزين بالأنشطة الطلابية

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، انطلاق الحفل الختامي للأنشطة الطلابية، والذي نظمه مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية والدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب عزالدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب وأحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية وعدد من مديري إدارات رعاية الشباب بالجامعة وممثلي مجلس اتحاد طلاب الجامعة وجمع كبير من طلاب الكليات بمختلف الجامعة.





وأكد الدكتور شحاتة غريب، أن الحفل الختامي يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لتطويرها وهو ما انعكس في حصول جامعة أسيوط على المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية في مختلف الأنشطة الطلابية ،مؤكداَ على أهمية الأنشطة الطلابية والتي تساعد في نشر فكر الطلابي متميز يساهم في فتح آفاق جديدة أمام الطلاب للثقافة والمعرفة المتنوعة وإعداد جيل من قادة المستقبل يحمل روح التسامح والتعاون والمشاركة المجتمعية البناءة.





وأوضح أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية، أن الحفل الختامي تضمن عدد من العروض الفنية والفقرات المسرحية وعرض فيلم تسجيلي عن أهم الأنشطة الطلابية المتميزة خلال العام الجامعي 2017/2018، وشهد الحفل مشاركة فريق ذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين وقاموا بتقديم عدد من الفقرات المسرحية من غناء وشعر ،كما تم تكريم مجلس اتحادات الكليات الفائزة في مسابقة اتحاد الكليات ومجلس اتحاد الجامعة والمكون من رفيق محمد رفيق رئيس اتحاد الطلاب والطالب محمد على الخطيب نائب رئيس الاتحاد.



