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تحرير1173 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:17 م
تحرير1173 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية
حملة مرورية مكبرة - صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1173 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير1173 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية منها تحرير 229 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 16250 جنيهًا وسحب 55 دراجات نارية وحجز 8 دراجات.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب رخصة 77 وتحصيل 6250 جنيهًا غرامة.
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