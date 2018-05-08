"صحة الإسكندرية": اكتشاف إصابة 1479 مواطنا بفيروس "سي" ونقلهم إلى المستشفيات

قالت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن نتائج الحمض النووي الفيروسي "pcr"، أظهرت بنهاية أمس الاثنين، إصابة 1479 مواطنًا بفيروس سي.



وأضافت أنه تم صرف العلاج لـ491 حالة، وتحويل 628 حالة إلى مركز العلاج، وفي انتظار ظهور نتائج باقي التحاليل للباقين للحضور، واستكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانًا، حيث تتم أعمال الفحص للفيروس والأمراض المُعدية والأشعة وإجراء التحاليل وصرف العلاج اللازم لهم مجانًا.



وأشارت إلى وجود 1947 حالة إصابة بالسكر، و1131 حالة ضغط "عالي"، ويعاني 6233 شخصا من السمنة، و1749 شخصا من السمنه المفرطة، موضحًا أن القوافل الأربعة تعمل من التاسعة صباحًا حتى الخامسه مساء يوميًَّا، والنقاط الأربع الثابتة تعمل حتى الثانية ظهرًا ولا تتوقف القوافل أيام الجُمع والعطلات الرسمية.



وتواصل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية المسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية (ضغط وسكر)، بجانب المسح الشامل لفيروس سي، بالقوافل بمناطق الحضرة الجديدة وبجوار كل من وحدة العجمي البحرية ومستشفى العامرية ومستشفى صدر المعمورة، بالإضافة إلى وجود أربع نقاط تمركز جدد بالمراكز الصحية مركز المندرة ومركز سموحة وأبيس 8 والمركز الطبي ببرج العرب.



وأعلنت مديرية الصحة بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلي، فحص 31717 مواطنا حتى يوم اللإثنين 7 مايو، منهم 4524 مواطنًا من خلال المراكز الثابتة، و27193 مواطنا من خلال القوافل، وابتداء من الأحد 142018 تم البدء في عمل مسح للأمراض المعدية (سكر وضغط) وكذلك احتساب كتلة الجسم في النقاط الثمانية بجانب المسح للفيروس، وتم تحويل حالات الإصابة بالسكر والضغط إلى المستشفيات المركزية فور ظهور النتيجة وتحويل حالات الإصابة بفيروس سي المكتشفة من النقاط الثابتة إلى مراكز العلاج، والاستمرار في صرف العلاج لحالات الإصابة المكتشفة بالقوافل.

