السعودية: إقرار اتفاقيات بين ديوان المراقبة وجهات بمصر والإمارات وروسيا

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على 3 مشروعات لمذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة و3 جهات رسمية في الإمارات ومصر وروسيا.

وشملت موافقات المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وأخرى بين الديوان والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، وفقًا لما أورده الحساب الرسمي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

كما شملت الموافقات مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي.

وكانت لجنة الصداقة السعودية البلجيكية، برئاسة عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود؛ قد اجتمعت مع وفد من مجلس الشيوخ البلجيكي، صباح اليوم الثلاثاء، قبل بدء جلسة "الشورى" العادية الثامنة والثلاثين برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.