ساحة باسم دونالد ترامب في القدس تكريما له

قرر رئيس بلدية القدس نير بركات إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الساحة المؤدية إلى السفارة الأمريكية، وذلك قبل أيام من موعد افتتاحها المرتقب الاثنين القادم.





وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن لجنة التسميات في بلدية الاحتلال اجتمعت الأمس للموافقة على قرار رئيس البلدية لتغيير اسم الميدان إلى ساحة ترامب، وذلك تكريما للرئيس دونالد ترامب".





ووفقا لبركات، "قرر الرئيس الاعتراف بالقدس عاصمة للشعب اليهودي، والوقوف إلى جانب الحقيقة التاريخية والقيام بالعمل الصحيح تسمية الساحة تكريما لترامب هي طريق القدس للتعبير عن محبتها للرئيس ولمواطني الولايات المتحدة الذين يقفون إلى يمين إسرائيل".





وكانت لجنة التسميات في بلدية القدس قد قررت منذ سنة، حين قرر ترامب نقل السفارة إلى القدس، تسمية الساحة باسم "ساحة الولايات المتحدة".





وقال بركات الأمس أثناء تعليقه لافتة تشير إلى موقع السفارة الأمريكية، "إنه ليس حلما، إنه واقع. أنا فخور ومتحمس لتعليق اللافتة الأولى التي أعددناها للسفارة الأمريكية التي ستفتتح الأسبوع المقبل في القدس، وأنا ممتن لترامب من أجل ذلك، القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي والآن بدأ العالم يعترف بها".





وأعلن ترامب الليلة الماضية أن الوفد الرئاسي الذي سيمثله هو والإدارة في حفل تنصيب السفارة سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان.





يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في السادس من ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.





وحدد ترامب لاحقا يوم 14 من مايو المقبل، موعدا لافتتاح السفارة في القدس، تزامناً مع احتفال إسرائيل بعيد استقلالها الـ70، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيين "ذكرى النكبة السبعين".





وأثار قرار ترامب غضبا عارما في العالم العربي والإسلامي، وخاصة لدى الفلسطينيين الذين قطعوا الاتصالات مع الإدارة الأمريكية في أعقاب القرار، وازدادت العلاقة توترا بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، بعد تجميد الأخيرة لدعمها المالي المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، كما شهدت الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي.



